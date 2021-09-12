Полиция потребовала у Ковалева разрешение на установку ролл-апа

Сотрудники полиции 11 сентября попытались прервать уличную агитацию депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, баллотирующегося в ЗакС и Госдуму от Партии Роста. По мнению полицейских, он должен был арендовать земельный участок для размещения агитационного ролл-апа, рассказал Ковалев ЗАКС.Ру.

Полиция навестила Ковалева 11 сентября, когда тот общался с избирателями возле станции метро "Приморская". По мнению сотрудников правоохранительных органов, кандидат якобы мог незаконно использовать "государственную землю". Ковалев уверен, что участок относится к территории общего пользования и никаких разрешений для установки плаката не нужно.

— Приезжает майор. Спрашивает, где у меня договор аренды. Надо договор аренды с администрацией. Ну я им и говорю: "Гуляйте. Изучайте вопрос, учите матчасть". Думал, что сегодня придет не один майор, но они, наверное, обсудили вопрос, — рассказал Ковалев.

Ранее, когда Ковалев агитировал возле станции метро "Василеостровская", подобных претензий у местных силовиков не возникало. Он предположил, что интерес полиции у "Приморской" может быть связан с заявлением от одного из его соперников на выборах.

Ковалев баллотируется в Заксобрание по 4-му избирательному округу, расположенному на территории Васильевского острова. По этому округу также выдвинулись действующий депутат Заксобрания Константин Чебыкин ("Единая Россия"), бывшая соратница Ковалева по партии "Справедливая Россия — За правду" Нелли Вавилина, а также "яблочник" Дмитрий Анисимов, Ольга Семенова (ЛДПР) и Николай Смоктий (КПРФ). Ковалев также выдвигается в Госдуму по Центральному одномандатному округу. Против него идут депутат ЗакСа Сергей Соловьев, депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"), а также Борис Вишневский (ранее Виктор Быков) от партии "Зеленые" и другие кандидаты.

Напомним, в начале сентября трудности во время агитации возникли у кандидата в Заксобрание в 20-м округе от "Яблока" Дмитрия Хорзова. На его ролл-ап, прикрепленный к фонарному столбу, пожаловался член ТИК № 27 якобы из-за отсутствия разрешения от ГУП "Ленсвет". Прибывшие сотрудники полиции нарушений не увидели.

Константин Леньков