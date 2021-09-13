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Новости 12:17

Герасина хочет снять Четырбока с выборов через суд

фото ЗакС политика Герасина хочет снять Четырбока с выборов через суд

Бывшая судья, кандидатка в депутаты Законодательного собрания от партии "Новые люди" Ольга Герасина 10 сентября подала иск к ТИК № 7. Она намерена добиться снятия с выборов своего соперника по 17-му округу, кандидата от "Единой России" Дениса Четырбока

В разговоре с ЗАКС.Ру Герасина сообщила, что ее претензии к депутату ЗакСа связаны с тем, как он ведет свою избирательную кампанию. По мнению истицы, Четырбок якобы мог использовать преимущества своего статуса действующего депутата. 

Она отметила, что подала заявление в суд заранее, но до сегодняшнего дня рассмотрение дела так и не началось. 

— Получается, что теперь любое решение суда будет вынесено с нарушением установленных сроков. И эти сроки нарушены судом. Что показательно для нашей судебной системы, обязанностью которой является защита избирательных прав кандидатов от всех партий, — заявила кандидатка.

Она не стала уточнять, как именно единоросс мог использовать свои полномочия в предвыборной кампании, но отметила, что конкретные примеры отражены в иске. До начала разбирательства оглашать их экс-судья не хочет. 

– Никаких действий, связанных с этим, я не совершал. Сложно комментировать, – сообщил в свою очередь Четырбок ЗАКС.Ру. 

Он отметил, что снять его с выборов за несколько дней до голосования невозможно. Федеральный закон №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливает допустимые сроки для подачи иска о снятии кандидата. Оно должно быть подано не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования, а решение должно быть вынесено не позднее чем за пять дней. Информация о поступившем деле появилась на сайте Горсуда ровно за неделю до начала выборов.  

Напомним, ТИК № 7 изначально отказал в регистрации кандидатке "Новых людей" из-за большого количество брака в подписях за выдвижение. Позже, 19 августа Герасиной удалось добиться регистрации в Горизбиркоме.  Ранее в ходе предвыборной гонки спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров подвергал сомнению подлинность собранных подписей Герасиной, называя их "рисованными". 

Константин Леньков


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Четырбок Денис Александрович 

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