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Новости 14 сентября, 20:53

Лыбанева назвала провокацией объявление с предложением "поработать" на "каруселях" в ее пользу

фото ЗакС политика Лыбанева назвала провокацией объявление с предложением "поработать" на "каруселях" в ее пользу

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу № 3 и дочь спикера городского парламента Марина Лыбанева заявила ЗАКС.Ру, что считает провокацией публикации об объявлениях с предложением "поработать" на выборах в ее поддержку. 

– Эти сообщения не соответствуют действительности. Считаю, что это информационный вброс, провокация, направленная на дискредитацию моей избирательной кампании. Использование грязных избирательных технологий неприемлемо и не отвечает принципам честности и прозрачности выборов, – сказала Лыбанева.

Ранее Znak.com сообщил, что в социальных сетях опубликованы объявления о наборе людей для участия в "каруселях" на выборах депутатов ЗакСа. Собеседник издания сказал, что надо будет приехать на избирательный участок и на нескольких бюллетенях ставить отметки за определенного кандидата — Лыбаневу. Организатором "каруселей" собеседник назвал "второго человека в Питере", пишет Znak.com. 

Напомним, до этого СМИ уже публиковали информацию об объявлениях по набору людей в "карусели". В частности, такие сообщения встречали в чатах студентов СПбГУ. 


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