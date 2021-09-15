Блокаднику из Калининского района принесли пакет с дешевой крупой и агитгазетой единоросса Васильева

Ветеран-блокадник Сергей Виноградов сообщил ЗАКС.Ру, что ему от имени администрации Калининского района принесли домой два пакета с "подарками", в которых он обнаружил дешевые продукты и газету кандидата в депутаты Заксобрания от "Единой России" Дмитрия Васильева.

Пенсионер рассказал, что подарок предназначался его супруге, ветерану труда, но передали пакеты ему. По словам Виноградова, у двух молодых людей, которые принесли ему еду, был список с фамилиями, в который внесли и его. Виноградов спросил, связано ли это с предвыборной агитацией за какого-то кандидата, но его заверили в обратном.

- Я открыл пакет, только когда зашел в квартиру. Увидел внутри крупы, макароны… И вот эту газету "Голосуем за Васильева", - рассказал пенсионер.

В продуктовый набор вошли продукты марки "Каждый день": рис, подсолнечное масло, кабачковая икра. Кроме того, в пакет положили спагетти "Ашан", овсяные хлопья "Ясно солнышко", упаковку печенья, банку тушенки и пакет сахарного песка.

В пресс-службе администрации Калининского района ЗАКС.Ру заверили, что районные власти не занимаются раздачей продуктов. Там предположили, что пенсионер мог что-то не так понять или "кто-то что-то не то сказал".

Сергей Виноградов - ветеран спорта. С 1955 года он занимался спортивным плаванием, позже стал судьей всесоюзной категории. Виноградов - соавтор пособия для студентов по организации и проведению соревнований по плаванию.

Васильев представляет "Единую Россию" на выборах в ЗакС по округу № 6. От "Справедливой России - За правду" по этой территории идет депутат городского парламента шестого созыва Михаил Амосов, от "Яблока" - мундеп Литейного округа Арсений Афиногенов. Еще одного муниципала выставила ЛДПР, ее кандидат Михаил Тихонов - депутат МО "Шувалово-Озерки". КПРФ в округе № 6 представляет начальник петербургского штаба Юнармии, экс-депутат ЗакСа Игорь Коровин. Сотрудник подростково-молодежного центра "Калининский" Алексей Абрамов пошел на выборы самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев