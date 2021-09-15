Одновременно с "Умным голосованием" свой список кандидатов на выборы в ГД представил Собянин

Практически одновременно с проектом "Умное голосование", опубликовавшим списки своих кандидатов на выборы в Госдуму, похожий перечень у себя в блоге представил и столичный мэр Сергей Собянин. На данное обстоятельство обратил внимание Леонид Волков у себя в Telegram-канале.

Списки УГ появились на сайте проекта в 11:15 мск, Собянина - в 11:25 мск.

"В нашу команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной Думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры. Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", - представил свою инициативу Собянин.

Следует напомнить, что мэр Москвы возглавляет столичный список "Единой России" на выборах в федеральный парламент. При этом в его "команде" вместе с ним идут самовыдвиженцы.

Ранее сегодня соратник Навального Николай Ляскин заявил, что УГ представит свои списки в тот момент, когда кандидатов согласно закону уже нельзя будет снять с выборов.

Электоральный процесс стартует 17 сентября и завершится 19 числа.