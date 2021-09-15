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Новости 15:47

Кандидат в депутаты Госдумы открыл в Колпино центр поддержки отказавшихся от вакцинации

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Госдумы открыл в Колпино центр поддержки отказавшихся от вакцинации

Офис юридической поддержки граждан, которых работодатели принуждают к вакцинации, открыл в Колпино бизнесмен, кандидат в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" по округу № 217 Руслан Гайсин.

"Чаще всего конфликты между работодателями и сотрудниками связаны с тем, что они неверно интерпретируют постановления Роспотребнадзора. В итоге работодатели пытаются привить всех сотрудников предприятия, хотя в документах речь идет о том, что должны быть вакцинированы от 60% до 80% в зависимости от региона и отрасли", - передала слова Гайсина пресс-служба компании "Сити 78".

По словам предпринимателя, это уже третий подобный офис юридической поддержки. Первые два работают в Москве и Петербурге.

Напомним, на выборах по округу № 217, который объединяет Фрунзенский и Колпинский районы Петербурга, помимо Гайсина участвует еще 11 человек. Это руководитель городского отделения партии "Родина" Андрей Петров, лидер фракции "Партия Роста" в ЗакСе, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева, депутат-единоросс ЗакСа, олимпийская чемпионка Любовь Егорова, правозащитник и священник Григорий Михнов-Войтенко ("Яблоко"), ресторатор Андрей Незабудкин (ЛДПР), предприниматель Вячеслав Соколов (КПРФ). "Зеленая альтернатива" выставила медсестру-косметолога Елену Громову, "Гражданская платформа" - специалиста СПбГИКиТ Дмитрия Румянцева, Партия пенсионеров - мундепа МО № 72 Алексея Щербакова, "Коммунисты России" - предпринимателя Игоря Аверкина, "Новые люди" - маркетолога Игоря Шумилина.


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