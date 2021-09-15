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Новости 15:52

Представителей Google и Apple пригласили в Совфед на беседу об иностранном вмешательстве в выборы

фото ЗакС политика Представителей Google и Apple пригласили в Совфед на беседу об иностранном вмешательстве в выборы

Российская власть продолжает настаивать на недопущении вмешательства в отечественные выборы из-за рубежа, в чем РФ уличает западные IT-компании Apple и Google. На сей раз их сотрудников пригласили на заседание Совета Федерации, которое намечено на 16 сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Андрея Климова. У него и его коллег к двум американским технологическим империям "накопилось много вопросов" по заявленной теме.

"Рассчитываем, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ. <...> По нашим данным, эти электронные приглашения ушли адресатам", - приводит его слова агентство.

Сенаторов устроит участие представителей компаний в заседании и в дистанционном режиме.

Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял обращения в Apple и Google, в которых под угрозами крупных штрафов то требовал удалить из магазинов мобильных приложений "экстремистский контент", то требовал не помогать россиянам обходить его блокировку. В обоих случаях претензии ведомства касались приложения, разработанного командой Алексея Навального, которая популяризирует в интернете своей проект "Умное голосование".


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