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Шевченко посвятил дебаты с Дмитриевой критике решений "Умного голосования"

фото ЗакС политика Шевченко посвятил дебаты с Дмитриевой критике решений "Умного голосования"

Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко во время дебатов с сопредседателем Партии Роста Оксаной Дмитриевой на "1 канале" утром 16 сентября заявил, что создатели "УГ" (очевидно, имелось в виду "Умное голосование") играют в поддавки с властью.

"Вчера опубликовали списки так называемого УГ, которое рекомендует голосовать за парламентские партии и не пускать в Думу так называемые малые партии. Я считаю, что это откровенная игра в поддавки партии власти, коллективной "Единой России", которая оккупировала Государственную Думу. Вследствие этого оппозиционные партии, такие как партия "Яблоко", Партия Роста, Партия свободы и справедливости, могут не пройти в Государственную Думу. На мой взгляд, это делается специально для того, чтобы превратить выборы в фарс, а Государственную Думу в место, где сидят и занимаются чем хотят представители тех партий, которые давно уже стали номенклатурными", – заявил лидер РПСС.

Хотя участникам дебатов предлагали обсуждать бюджетную политику и развитие сельского хозяйства, Шевченко, отвечая на все вопросы, возмущался позицией создателей "Умного голосования" и ругал старые парламентские партии.

"Вас уверяют в том, что в Думе в этой коалиции есть какая-то оппозиция "Единой России". Кто оппозиция? Те, кто живут на даче в "Снегирях", на территории управления администрации президента всю жизнь?" – обратился к избирателям Шевченко.

В конце дебатов он потребовал освободить политических заключенных и прекратить преследование медиа.

Напомним, большинство кандидатов, рекомендованных "Умным голосованием" на выборах в Петербурге, представляют "Справедливую Россию – За Правду", в целом по стране — КПРФ. 


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