Политолог Рогов: "Умное голосование" незаметно превращается в Бородино рунета

Российский политолог Кирилл Рогов в преддверии выборов попытался оценить влияние проекта Алексея Навального "Умное голосование" на предвыборную кампанию и, более широко, на общественно-политическую жизнь в самой ближайшей перспективе. Для эксперта резкое неприятие проекта со стороны официальных лиц означает, что он по своему потенциалу и значению гораздо шире, чем просто часть электорального процесса: власть предержащие борются "с инструментами сетевой координации и сетевых коммуникаций, находящимися сегодня вне зоны их контроля". Осознавать масштаб изобретения "навальнистов" Рогов начал летом прошлого года.

"Борьба с умным голосованием — это борьба со свободой российского сегмента интернета и начало наступления на него инструментов систематической цензуры и изоляции. Замедление соцсетей, блокировки гугла и тотальная цензура блогеров на ютьюбе — все это не когда-нибудь, а послезавтра. Эта война уже началась, а Умное голосование незаметно превращается в Бородино рунета", - пишет он на своей странице в Facebook.

При этом практический результат на выборах, по мнению Рогова, "Умное голосование" его организаторам и сторонникам способно принести уже в ближайших электоральных циклах.

"Может быть, уже очень скоро, этот инструмент может не позволить властям выбрать согласованного кандидата в губернаторы. А в другой прекрасный день Владимир Путин или его преемник могут оказаться в ситуации, когда над ними нависнет опасность проигрыша заведомо непроходному кандидату. В качестве мести граждан той технологии манипулятивной безальтернативности, которая и составляет хребет электоральных авторитаризмов", - предрек политолог.

Напомним, что российские органы власти болезненно реагируют на сохраняющийся у соотечественников доступ к мобильному приложению "Навальный", посвященному "Умному голосованию". От Apple и Google требовали удаления приложения из App Store и Google Play, грозили крупными штрафами, а накануне вызвали представителей двух IT-гигантов на заседание Совфеда с целью побеседовать об иностранном вмешательстве в иностранные выборы. Роскомнадзор считает содержание приложения "экстремистским контентом", несмотря на то, что в нем всего лишь предлагается проголосовать за зарегистрированных ЦИК кандидатов.