Депутат Госдумы Чиркова подала на ЦИК в суд из-за затянувшегося рассмотрения её жалобы на Жириновского

Думский парламентарий Ирина Чиркова подала на Центризбирком в суд: по её мнению, ЦИК затянул рассмотрение поданной ею жалобы на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, обвинившего депутата в воровстве, поделился со Znak.com адвокат Сергей Попов.

В заявлении Чирковой отмечается, что жалоба касалась нарушения избирательных прав, соответственно, ЦИК обязан был вынести решение не позднее дня, предшествующего дню голосования. Данная норма регулируется п. 4 ст. 78 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Рассматривать дело будет Тверской райсуд Москвы.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что жалоба Чирковой касалась прозвучавших в эфире радиостанции "Эхо Москвы" слов Жириновского, который назвал Чиркову человеком, якобы похитившим чужое имущество.

Также депутат просила суд обязать "Эхо Москвы" дать опровержение словам главы ЛДПР и удалить фрагмент программы с его словами.