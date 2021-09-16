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Новости 20:18

Бывшему доценту Соколову не дали общественного защитника

фото ЗакС политика Бывшему доценту Соколову не дали общественного защитника

Суд в Петербурге отказал в общественном защитнике историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет лишения свободы за убийство своей подруги, передает ТАСС.

Соколов объяснял стремление получить общественного защитника из-за необходимости дополнительной психологической поддержки, поскольку недавно он лишился отца. В качестве защитницы он хотел видеть Екатерину Красовскую, которую характеризовал как "интеллигентного и образованного человека", который проникся его проблемами.

Кроме того, 16 сентября суд отказался назначать повторную психолого-психиатрическую экспертизу бывшему доценту СПбГУ.

Напомним, что Соколова обвиняют в жестоком убийстве своей бывшей аспирантки, с которой у него имелись личные отношения. По версии следствия, в ноябре 2019 года он выстрелил в молодую женщину у себя дома и расчленил ее. При попытке избавиться от улик находившийся в нетрезвом состоянии был задержан.

Ранее сторона защиты требовала пересмотра приговора, уповая на то, что убитая аспирантка якобы демонстрировала "аморальное поведение".


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