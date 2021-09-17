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Новости 12:54

"Абсолютно провокационные попытки": Песков осудил проект "Умное голосование"

фото ЗакС политика "Абсолютно провокационные попытки": Песков осудил проект "Умное голосование"

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, как руководство страны относится к проекту оппозиционера Алексея Навального и его команды под названием "Умное голосование", который предлагает россиянам определенных кандидатов по каждому округу.

"Относимся плохо, это очередные абсолютно провокационные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", - цитирует фрагмент его выступления "Интерфакс".

Отметим, что после массированного давления российских органов власти на компании Apple и Google утром 17 сентября, в первый день трехдневного голосования, они все-таки удалили приложение "Навальный", целиком посвященное "Умному голосованию", из своих магазинов AppStore и Google Play. РКН и руководство Совфеда, требуя от IT-гигантов пойти им навстречу, настаивали на том, что приложение содержит экстремистский контент и что неудаление его означает иностранное вмешательство в российские выборы, запрещенное законодательством РФ.


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