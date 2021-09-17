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Новости 13:45

Дмитриева: На членов УИК Фрунзенского района оказывают давление

фото ЗакС политика Дмитриева: На членов УИК Фрунзенского района оказывают давление

Кандидат в депутаты Госдумы по округу № 217 (Фрунзенский и Колпинский районы) и сопредседатель Партии Роста Оксана Дмитриева заявила о давлении, которое неизвестные молодые люди якобы оказывают на членов участковых избирательных комиссий, подведомственных ТИК № 63.

Политик запостила в своем Telegram-канале фото предполагаемых злоумышленников. По ее словам, эти люди могут склонять членов УИК к фальсификациям.

"Если это так, то это уголовное преступление. Я надеюсь, что правоохранительные органы – Фрунзенское РУВД сделают так, чтобы на избирательных участках в Купчино царил закон и порядок и никакие молодчики не угрожали и не мешали работать Участковым избирательным комиссиям!" - написала сопредседатель Партии Роста.

Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, что информацией о давлении располагает от самих членов участковых избирательных комиссий.

- Они запугивают членов комиссий. Говорят, что "если у вас на участке победит Дмитриева, то вам будет плохо", - рассказала кандидат.

По информации Дмитриевой, неизвестная "группа поддержки" могла быть нанята одним из ее соперников по выборам.  

Фото: Telegram-канал Оксаны Дмитриевой


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