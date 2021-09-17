Член СПбИК: Каких-то конкретных нарушений на надомном голосовании мы не видим

Представитель Санкт-Петербургский избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал ситуацию с большим количеством заявок на надомное голосование во многих районах города в первый день выборов, 17 сентября.

– Напомню, что законодатель расширил перечень уважительных причин, по которым возможно надомное голосование. Заявления с просьбой голосовать дома собирались с 8 по 14 сентября, причем впервые через сайт Госуслуг. Участковые избирательные комиссии будут принимать просьбы о надомном голосовании до 19 сентября. Это постоянный динамичный процесс , – заявил Кузьмин на брифинге.

Он также опроверг информацию, что в Красносельском районе количество надомников исчисляется десятками тысяч. По словам члена Горизбиркома, это фейк.

– Мы знали, что очень многие заходят проголосовать дома в связи с пандемией коронавируса, поэтому заранее готовились. Мы будем проверять каждый факт нарушения. Однако пока каких-то конкретных нарушений мы не видим, – добавил Кузьмин.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы 60 тысячах заявок на надомное голосование, оставленных в Красносельском районе. Корреспондент "Эха Петербурга" спросил об этом у главы Горизбиркома Натальи Чечиной. Чечина ответила, что ее это количество не смущает. Она заявила, что с учетом эпидемиологической ситуации это приемлемая для Красносельского района цифра.