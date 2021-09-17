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Выборы 2021

Новости 22:20

Член ГИК Кузьмин: Мы не видели ни разу сам факт вбросов

фото ЗакС политика Член ГИК Кузьмин: Мы не видели ни разу сам факт вбросов

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе своего брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" сообщил, что за весь первый день 17 сентября ни одно сообщение о вбросах не получило конкретного подтверждения.

По словам Кузьмина, на участке №1809, где кандидат в муниципальные депутаты МО "Ланское" Илья Мохов сфотографировал подозрительную стопку сложенных бюллетеней в урне, не было вброса. Представитель Горизбиркома напомнил, что помимо четырех бюллетеней для выборов в Законодательноее собрание и Государственную думу на этом участке зарегистрированный в "Ланском" избиратель может получить еще один бюллетень для голосования за кандидатов в местный совет. 

- Мы не видим там большего скопления бюллетеней, чем пять прижатых друг к другу. Мы констатируем, что такие сообщения были и по другим участкам. Но мы отрабатываем это очень оперативно с представителями Центра общественного наблюдения, - рассказал Кузьмин. 

По словам члена городской избирательной комиссии, многие сообщения о предполагаемых вбросах возникают из-за похожим образом сложенных вместе бюллетеней. 

- Мы не видели ни разу сам факт вбросов. Мы постоянно видим вот эти в урнах какие-то бюллетени, слишком прижатые друг к другу. У нас есть камеры, есть перемотка, есть возможность все посмотреть, но таких фактов нет, - заявил Кузьмин. 

Тем не менее, член ГИК подтвердил, что попытка вброса 17 сентября в Петербурге была зафиксирована. Речь идет об инциденте на УИК №1615, где был задержан молодой человек с восьмью бюллетнями вместо четырех. 

- Такая попытка была. Это компетенция правоохранительных органов, они дадут оценку на наличие там состава преступления, - сообщил член ГИК. - Вбросов уже законченных мы констатировать пока не можем. А провокации и фейки встречаем постоянно.

Представитель Горизбиркома также сообщил, что на УИК №2188, возле которой днем 17 сентября была задержана женщина со стопкой бюллетеней, после восьми часов вечера начался пересчет бюллетеней. По словам Кузьмина, женщина лишь пыталась донести недостающие бюллетени, которые по каким-то причинам не были вовремя доставлены в УИК. Версию с попыткой вброса в городском избиркоме опровергают. Кузьмин заявил, что в ГИКе уверены, что в итоге цифры сойдутся, но неприятный инцидент получит соответствующую оценку от вышестоящих инстанций. 


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