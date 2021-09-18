Шишкина призвала партии "объединить усилия" и вместе следить за нарушениями на выборах

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина обратилась к оппозиционным партиям с просьбой консолидированно усилить наблюдение за ходом избирательного процесса на выборах.

Первый день голосования не прошел без нарушений, характерных и для предыдущих выборов, констатировала Шишкина. Наблюдатели зафиксировали и "карусели", и избыточных "надомников", и массовые привозы граждан к участкам.

Эсеры делают все возможное, чтобы зафиксировать как можно больше нарушений электорального процесса, но их сил не хватает, признает Шишкина.

"К сожалению, я могу констатировать, что подобную системную работу ведем только мы. Обращаюсь к руководителям всех оппозиционных партий: давайте активизируем этот процесс, объединим наши усилия, не дадим выборам в Петербурге превратиться в фарс. Мы обязаны сохранить голоса избирателей!" - взывает Шишкина к политическим коллегам.

Напомним, в первый день голосования 17 сентября "Наблюдатели Петербурга" зафиксировали 600 нарушений на выборах.

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