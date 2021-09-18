В УИК № 1636 и № 1792 из колонок громко звучит зарубежная музыка: Facebook за это блокирует трансляции

Утро в петербургских участковых избирательных комиссиях № 1636 и 1792 началось бодро: из колонок громко играет иностранная музыка, прерывая тем самым процесс видеотрансляции, сообщили в Telegram-канале Ирины Фатьяновой.

"И настроение себе подняли, и создали помехи наблюдателям, поскольку Facebook блокирует трансляции из-за авторских прав", - уточнили детали происходящего активисты.

Напомним, в первый день голосования 17 сентября "Наблюдатели Петербурга" зафиксировали 600 нарушений на выборах.

ЗАКС.Ру рассказывал, как в городе стартовал электоральный процесс.