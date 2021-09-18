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Выборы 2021

Новости 12:47

ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины" в первый день голосования на выборах

фото ЗакС политика ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины" в первый день голосования на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК заявила, что комиссия обращает внимание на нарушения "дней тишины" во время голосования на выборах в Госдуму, и дала понять, что ЦИК будет в этих случаях разбираться.

Памфилова напомнила, что был отменен "день тишины" перед голосованием, но запрет на агитацию непосредственно в дни выборов никто не отменял.

"Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон. В том числе некоторых СМИ - сетевые, в каналах которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим", - сказала Памфилова.

Ранее Telegram заблокировал бота "Умного голосования". Павел Дуров объяснил это запретом на агитацию во время выборов.

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно. 

 


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