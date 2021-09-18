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Выборы 2021

Новости 14:33

"СР - За правду" собирается подготовить иск о признании выборов в Петербурге недействительными

фото ЗакС политика "СР - За правду" собирается подготовить иск о признании выборов в Петербурге недействительными

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия - За правду" собирается рассмотреть вопрос о признании итогов нынешних выборов недействительными на тех участках, где партийные наблюдатели фиксируют нарушения электорального законодательства.

В подтверждение своих слов эсеры приводят перечень нарушений, которые им удалось собрать в первый и начало второго дня голосования.

Так, на участке № 1068 в Красносельском районе активисты штаба Надежды Тихоновой изучили записи с портала видеонаблюдений и обнаружили, что вместо прямой трансляции они смотрят, как некие дамы в ночи открывают сейф и перекладывают там некие документы, которые вполне могут оказаться бюллетенями. Дата записи - полночь с 16 на 17 сентября. На данный момент видео стерто.

Далее эсеры указывают, что члены УИК № 399 с правом решающего голоса отказались опечатывать помещение для голосования. СР обратилась с жалобой в ГИК и ЦИК.

На участках № 560, 561, 564, 566 Калининского района эсеры выявили расхождения в номерах сейф-пакетов, полученных из ТИКов, с теми, что имелись в распоряжении УИК.

На участке № 548 в Калининском районе отсутствовал сейф для бюллетеней; а на участках № 1349 и 1321 Московского района и на участке № 636 Кировского района вместо сейфов использовались канцелярские тумбы.

С полным перечнем зафиксированных эсерами нарушений можно ознакомиться на сайте петербургского подразделения "СР - За правду".

"Масштабы соответствующих нарушений, по всей видимости, вечером 18 сентября 2021 года только усугубятся, что ставит под серьезное сомнение возможность обеспечения надлежащей сохранности избирательных бюллетеней голосования за 17 и 18 сентября 2021 года и, как следствие, итоги голосования на таких избирательных участках", - сообщается в жалобах эсеров, направленных в петербургскую ГИК и ЦИК.


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