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СПбИК: К 15:00 на выборах в Госдуму в Петербурге проголосовали 16,68% избирателей

фото ЗакС политика СПбИК: К 15:00 на выборах в Госдуму в Петербурге проголосовали 16,68% избирателей

Явка на выборы в Государственную думу в Петербурге на 15:00 второго дня голосования, 18 сентября, составила 16,68%, сообщил на вечернем брифинге член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

За депутатов регионального Заксобрания проголосовали 15,72% избирателей.

Несколькими часами ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила другие цифры по Петербургу. По ее словам, явка на думских выборах здесь на 15:00 составила 14,84%. При этом в ГАС "Выборы" говорится, что к этому времени в Петербурге в выборах приняли участие 16,73% избирателей.


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