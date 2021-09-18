ЦИК: Общероссийская явка по выборам в Госдуму составила 25,64%

В Центральной избирательной комиссии отчитались об общероссийской явке на выборы будущих депутатов Государственной думы. Информация опубликована в Telegram-канале ЦИК.

Так, по состоянию на 15:00 18 сентября на избирательные участки пришли 25,64% россиян.

В Петербурге явка - 14,84 %.

Напомним, днём ранее, 17 сентября, выбирать федеральных парламентариев пришли 12,25% петербуржцев.

Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях на участках, в Горизбиркоме Северной столицы по-прежнему не имеют каких-либо нареканий к электоральному процессу.