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ЦИК: Общероссийская явка по выборам в Госдуму составила 25,64%

фото ЗакС политика ЦИК: Общероссийская явка по выборам в Госдуму составила 25,64%

В Центральной избирательной комиссии отчитались об общероссийской явке на выборы будущих депутатов Государственной думы. Информация опубликована в Telegram-канале ЦИК.

Так, по состоянию на 15:00 18 сентября на избирательные участки пришли 25,64% россиян.

В Петербурге явка - 14,84 %.

Напомним, днём ранее, 17 сентября, выбирать федеральных парламентариев пришли 12,25% петербуржцев.

Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях на участках, в Горизбиркоме Северной столицы по-прежнему не имеют каких-либо нареканий к электоральному процессу.


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