Тихонова просит ТИК аннулировать результаты выборов в УИК № 1088, куда ночью возвращалась председатель

Справедливоросс Надежда Тихонова обратилась с жалобой на участковую избирательную комиссию № 1088 в ТИК № 46 с требованием аннулировать результаты выборов на участке. Обращение эсера приводится в её Telegram-канале.

Ночью Тихонова была свидетелем, как председатель обозначенной УИК возвратилась в помещение комиссии под предлогом якобы забытого телефона, а сегодня утром пришедшие на место наблюдатели обнаружили, что сейф-пакеты с бюллетенями находятся не в сейфах, а в посторонней комнате.

"С учётом ночного (с 18 на 19 сентября) одиночного пребывания председателя УИК 1088 в помещении комиссии, отсутствии какого-либо контроля за ней, отсутствия видеонаблюдения на участке, прошу признать итоги голосования недействительными по участку 1088", – говорится в жалобе Тихоновой.

О том, как в Петербурге прошёл второй день голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.