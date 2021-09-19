Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков выиграл приз, разыгрываемый среди участников онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков стал одним из победителей электоральной лотереи, призы в которой разыгрывались среди участников электронного голосования, известил глава Общественного наблюдательного штаба Москвы Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.

Пескову в качестве приза достались 10 тысяч баллов.

Напомним, лотерею "Миллион призов" анонсировали перед выборами: в ней могут принять участие только жители Москвы, проголосовавшие онлайн.

В числе "презентов" — однокомнатные квартиры в столице, автомобили и призовые баллы, которые можно обменять на промокоды партнеров программы. Это — кафе, рестораны, продуктовые магазины и благотворительные организации.