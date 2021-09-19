Общероссийская явка на выборах в Госдуму к третьему дню голосования составила 35,69%

Центральная избирательная комиссия опубликовала информационную сводку об общероссийской явке на выборы депутатов Государственной думы.

Так, по состоянию на 10:00, к третьему дню голосования, 19 сентября, свои голоса за кандидатов отдали 35,69% избирателей.

Ранее в петербургском Горизбиркоме отчитались, что на второй день голосования, 18 сентября, к 20:00 выбирать федеральных парламентариев пришли 20,44% жителей Северной столицы с правом голоса.

Ранее в ЦИК констатировали, что явка в Петербурге является одной из самых низких по стране.