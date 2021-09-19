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Новости 13:14

Резник проголосовал под домашним арестом

фото ЗакС политика Резник проголосовал под домашним арестом

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, перед началом избирательной кампании отправленный под домашний арест, проголосовал 19 сентября. 

Видеозапись визита членов участковой избирательной комиссии в квартиру, где вынужден пребывать парламентарий, опубликовали в его Telegram-канале.

– Проголосовал по-умному, – сказал Резник, поставив подпись.

Напомним, Резник был одним из главных критиков губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина в шестом созыве ЗакСа. Он планировал идти на выборы по одномандатному округу № 21 (Московский район), но был задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в приобретении растительного наркотика для личного пользования (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Партия "Яблока", в которой он некогда состоял, отказалась выдвигать его из-за старого конфликта.


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