Резник проголосовал под домашним арестом

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, перед началом избирательной кампании отправленный под домашний арест, проголосовал 19 сентября.

Видеозапись визита членов участковой избирательной комиссии в квартиру, где вынужден пребывать парламентарий, опубликовали в его Telegram-канале.

– Проголосовал по-умному, – сказал Резник, поставив подпись.

Напомним, Резник был одним из главных критиков губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина в шестом созыве ЗакСа. Он планировал идти на выборы по одномандатному округу № 21 (Московский район), но был задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в приобретении растительного наркотика для личного пользования (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Партия "Яблока", в которой он некогда состоял, отказалась выдвигать его из-за старого конфликта.