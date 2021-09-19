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Новости 13:35

Эсеры хотят выдвинуть вице-спикером следующего созыва ГД Семигина

фото ЗакС политика Эсеры хотят выдвинуть вице-спикером следующего созыва ГД Семигина

Бывший глава ликвидированной партии "Патриоты России" Геннадий Семигин, в 2021 году вошедший в состав обновленных справедливороссов, стал для своих однопартийцев желанным и консенсусным претендентом на должность вице-спикера в Госдуме следующего созыва.

"Мы когда с Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным объединялись, говорили: "Давай, Гена, ты опытный, ты был депутатом, давай тебя". А уже конкретно, конечно, будут голосовать и принимать решение депутаты будущих фракций", – рассказал через свою пресс-службу лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

Что касается третьего сопредседателя обновленной партии, писателя Захара Прилепина, то Миронов прочит ему будущее в органах исполнительной власти, причем, возможно, на региональном уровне.

"Он же говорил, что провинциал, любит свой город", – сказал Миронов.

17 сентября Прилепин признался, что не хочет работать депутатом, несмотря на свое вхождение в федеральный список партии на выборах.


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