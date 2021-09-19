Живущей в Израиле россиянке снова удалось несколько раз проголосовать на выборах

Проживающая в Израиле россиянка Юлия Ильинская сообщила в своих соцсетях о том, что на трехдневных выборах в Госдуму ей удалось проголосовать дважды: электронным способом и очно, через российское дипломатическое представительство. Она объясняет происходящее тем, что очно нужно голосовать по загранпаспорту, а дистанционно — через Госуслуги, по паспорту гражданина РФ.

"Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования", – говорится в ее посте

Характерно, что она же попала под юридическое преследование прошлым летом, когда ей удалось проголосовать на референдуме о поправках в Конституцию целых три раза. Несколько месяцев она находилась под заочным арестом за якобы незаконное получение бюллетеня, позже обвинение сняли.