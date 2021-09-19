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Возивший наблюдателей по домам псковский "яблочник" заявил о нападении на его машину

фото ЗакС политика Возивший наблюдателей по домам псковский "яблочник" заявил о нападении на его машину

Волонтер от партии "Яблоко", работающий на трехдневном голосовании в Псковской области, сообщил в полицию о нападении на свой автомобиль в Великих Луках, передает издание 7х7. По словам пострадавшего Владимира, попросившего не раскрывать его настоящих имени и фамилии, выхлопную трубу машины залили монтажной пеной неизвестные. 

Член предвыборного штаба партии Кирилл Григорьев утверждает, что за поврежденным автомобилем ранее уже была замечена слежка. "Яблочники" активно участвуют в наблюдении и выявляют нарушения на участках. Заявивший в полицию волонтер, в частности, занимался тем, что возил наблюдателей на надомное голосование.

Отметим, что по состоянию на 10 утра 19 сентября Псковская область продемонстрировала сравнительно высокую официальную явку на выборах в Госдуму: 28,9%. Для сравнения: Петербург на это же время показал явку только 21,13%.


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