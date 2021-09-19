В дверях школы Калининского района остановили председателя УИК со списками избирателей

Председатель избирательной участковой комиссии № 471 (Калининский район) Юлия Рымцева 19 сентября на непродолжительное время вынесла часть избирательной документации за пределы участка, но была остановлена, сообщили ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Кирилл Страхов и кандидат в депутаты ЗакСа от "Справедливой России" Михаил Амосов.

По их словам, инциденту предшествовали длительные просьбы членов комиссии с правом решающего показать им списки избирателей. Они хотели сверить точность подсчета избирателей, явившихся на участок в предыдущие два дня.

- Комиссия им отказывала, - рассказал Страхов. - Приехали член ТИК № 11 Мария Молдавская, кандидат в депутаты Михаил Амосов, приехал я. Нам вроде бы удалось убедить председателя, чтобы она предоставила членам комиссии их законное право провести проверку правильности подсчета... Но когда члены комиссии стали знакомиться со списками, схватила часть списков, лежавших на столе, и с ними быстрым шагом вышла с участком, пошла к выходу из школы [№ 81, в которой находится избирательный участок].

Рымцева пыталась передать списки заместителю председателя ТИК № 11 Светлане Книзель, но та стала отказываться их брать, утверждают очевидцы. Амосов предположил, что представитель ТИК сделала так, увидев других людей, которые снимали происходящее на камеры.

- Председатель объяснила, что якобы Книзель просила удостовериться, что списки прошиты и пропечатаны. Но почему она сама тогда не позвала ее на участок? На этот вопрос она ответить не смогла, - заметил Страхов.

Далее, по словам очевидцев, председатель УИК заявила, что плохо себя чувствует вызвала скорую и удалилась вместе с врачами в отдельное помещение. Члены комиссии смогли закончить сверку.

- Разница между количеством подписей в списке избирателей и бюллетенями, которые по акту заложены в сейф-пакеты - 110 человек, - сказал Страхов.

Амосов обратил внимание, что опасения членов комиссии было не беспочвенны. По словам кандидата, еще утром 19 сентября они проверяли опечатку сейфов на участке и заподозрили, что пломбы были переклеены.