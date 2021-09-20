Беглов: Петербург и Ленобласть договорились объединить усилия корпуса своих депутатов в Госдуме

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" в очередной раз заявил, что избранным в Госдуму депутатам от Петербурга и Ленобласти нужно будет совместно решать вопросы развития агломерации.

"Нам нужно объединить наши усилия - депутатского корпуса как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. У нас очень много проектов - это развязки, дороги, транспорт, экология, переработка мусора, транспортная реформа, совместное строительство, социальные объекты. Объединение усилий даст большой эффект", - приводит слова Беглова Смольный.

По его словам, петербургские власти договорились с областными, что будут совместно решать проблемы утилизации мусора, развития транспортной системы.

"И в этом нам необходима поддержка депутатов. Это совместная работа. Мы договорились с нашими соседями, что не делим жителей на своих и чужих. Мы сейчас очень многое делаем, принимаем нормативные документы. Мы два самостоятельных субъекта, но одна агломерация", - добавил Беглов.

Отметим, до выборов Беглов много говорили об агломерации и необходимости депутатам от Петербурга и Ленобласти работать вместе. В связи с этими темами он, в том числе, впервые публично заговорил о выдвижении в Госдуму спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова. После этого Макаров пытался подать также документы на выдвижение в Заксобрание, но в итоге не участвовал в праймериз и выдвинулся лишь по спискам в Госдуму. Подробнее о попытках Макарова остаться в Петербурге - в материале ЗАКС.Ру.