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Выборы 2021

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После обработки 10 тысяч бюллетеней Тетердинко обошел Тихонову на 13 голосов, Буланова - четвертая

фото ЗакС политика После обработки 10 тысяч бюллетеней Тетердинко обошел Тихонову на 13 голосов, Буланова - четвертая

Согласно актуальным к 5 утра данным ГАС "Выборы" по голосованию на выборах в Госдуму по округу № 212 ("Западный") Петербурга, с небольшим перевесом лидирует Александр Тетердинко из "Единой России" с 2540 голосами.

Вторая - кандидат от "Справедливой России - За Правду" Надежда Тихонова. У нее 2527 голосов. На третьем месте представитель КПРФ Григорий Меньшиков - 1244 голоса. Певица Татьяна Буланова, представляющая партию "Родина, четвертая с 982 голосами. Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин - только восьмой (528 голосов).

Всего обработано 10 984 действительных бюллетеня. Представлены данные территориальных избиркомов №№ 6, 8, 26 и 55. 


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