Рахова обгоняет Тихонову на выборах в ЗакС по 7-му округу

Между кандидатками в Законодательное собрание Петербурга по 7-му округу Еленой Раховой ("Единая Россия") и Надеждой Тихоновой ("Справедливая Россия") разрыв, по итогу обработкии более 10 тысяч действительных бюллетеней составляет всего 20 голосов. Лидирует на данный момент представительница "Единой России".

По данным ГАС "Выборы", где уже опубликованы результаты подсчета голосов с 17 избирательных участков, Елена Рахова набирает 3020 голосов. Ее соперница из "Справедливой России" Надежда Тихонова - 3000 голосов. На третьем месте оказался самовыдвиженец Александр Абдин с 1686 голосами избирателей. Кандидат от КПРФ Игорь Токарев пока набирает 1421 голос. Остальные кандидаты по 7-му округу на данный момент имеют менее тысячи голосов в свою поддержку.

Сведения о результатах выборов по этому округу не опубликовали еще многие участковые комиссии.