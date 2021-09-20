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ЦИК обработал более 75% бюллетеней по выборам в ГД: у "Единой России" свыше 49% голосов

фото ЗакС политика ЦИК обработал более 75% бюллетеней по выборам в ГД: у "Единой России" свыше 49% голосов

Центральная избирательная комиссия обработала 75,08% бюллетеней по выборам в Госдуму, информирует пресс-служба ЦИК.

Лидирует "Единая Россия" с результатом 49,01 % голосов. За ней идут КПРФ — 20,04 %, ЛДПР — 7,61 %, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38 %, партия "Новые люди" — 5,46 %.

По одномандатным округам ЕР пока набирает 86,67 %. Второе место за КПРФ — 6,67 %.

Ранее стало известно, что на выборах в Заксобрание Петербурга также лидирует ЕР — у партии власти более 34% голосов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и локальных парламентов впервые прошли в течение трёх дней - с 17 по 19 сентября.

ЗАКС.Ру внимательно следил за тем, как прошла последняя ночь голосования в городе на Неве.


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