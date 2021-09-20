Третий день выборов: "пятая колонна" Горизбиркома и ночные задержания

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Последний день голосования, 19 сентября, запомнился жалобами от людей, которые узнали на участках, что за них проголосовал кто-то другой, и новой порцией критики от Элла Памфиловой в адрес петербургского избиркома. Но самое интересное опять случилось вечером: задержания и спортсмены на участках.

С самого утра воскресенья политические силы отчаянно пытались выжать всё из последних часов голосования. Колпинские коммунисты сообщили ЗАКС.Ру, что их земляков через WhatsApp агитируют голосовать за депутата Елену Киселеву и партию "Единая Россия". Причем сообщения приходили с номеров, зарегистрированных в Малайзии и Индонезии. Издание Znak.com в своем Telegram-канале рассказывало про петербуржца, которому позвонили и голосом, похожим на голос экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой призывали голосовать за "Новых Людей".

Лидеры регионального отделения "Справедливой России - За Правду" пообещали потребовать у губернатора Александра Беглова отставки главы Красносельского района Олега Фадеенко. Этот район занимает значительную часть думского округа № 217. Эсеры жаловались на нарушения по этой территории все три дня выборов. Впрочем, были они и в соседнем Кировском районе, часть которого тоже входит в 217-й округ. Например, в МО "Ульянка" на нескольких участках ночью сейфы передвинули так, что они пропали из-под обзора камер видеонаблюдения. Еще на одном УИК после закрытия через видеоконтроль заметили посторонних. Прибывших кандидатов внутрь не пустил сторож школы, даже полицейскому пришлось лезть через забор. Думских кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова заявила, что заинтересован в нарушениях может быть ее соперник из "Единой России" Александр Тетердинко.

Веселье в 217-м продолжилось и днем. Например, на участке № 1185 в поселке Горелово не смогли найти бюллетени. Член ТИК №26 Дмитрий Иевлев рассказал ЗАКС.Ру, что члены участкового избиркома не смогли объяснить, куда делись более 450 бюллетеней. На место вызвали сотрудников полиции и следственную группу, а ряд избирателей написали жалобы на то, что не могут проголосовать.

Избиратели, которым не удалось проголосовать, стали одним из самых запоминающихся событий третьего дня выборов. Подобные инциденты случались и 17 и 18 сентября, но под занавес жалобы людей, за которых уже получили бюллетени, повалили потоком.

В первые два дня из разных районов города поступала информация о большом количестве заявок на надомное голосование. В третий день люди жаловались, что пришли на избирательный участок и узнали, что их родственники или знакомые, оказывается, уже якобы отдали свой голос, не выходя из жилья. Депутат муниципального образования "Гавань" Сергей Кузин опубликовал у себя в Telegram-канале пару подобных историй. Например, избиратель с УИК №133 рассказал, что напротив фамилии его пожилой матери стоит отметка о том, что она проголосовала дома. Этого не было, уверяет мужчина. Он заявил, что написал жалобу сразу в Центральную избирательную комиссию.

На УИК № 11 в Адмиралтейском районе людей, узнавших, что за них уже проголосовали, за день оказалось 11, рассказала ЗАКС.Ру член комиссии с правом совещательного голоса Валентина Зайдлина. Люди все же смогли поучаствовать в выборах, но написали жалобы на отметки в списках избирателей.

- Комиссия УИКа после совещания решила, что это была техническая ошибка, и больше ничего предпринимать не стала, - отметила Зайдлина.

Кандидат в депутаты от "Справедливой России - За правду" Михаил Богданов в своем Telegram-канале тоже рассказал о случаях, когда избиратели оказались уже проголосовавшими. По его данным, это произошло на УИК № 23 и №30. Кандидат подал заявления в полицию.

Снова о петербургских делах высказывались в Центризбиркоме. Руководитель комиссии Элла Памфилова призвала принять меры - вплоть до увольнения к председателю ТИК № 27 (Московский район). На ее подведомственном участке накануне камеру заслонили картонкой как раз в тот момент, когда неизвестная гражданка подошла к сейфу с пачкой бумаг во время якобы "санитарной обработки" помещения. В штабе кандидата в депутаты ЗакСа от "Яблока" Дмитрия Хорзова заметили, что председатель ТИК № 27 Лариса Ющенко находится на больничном, а последние пару дней за старшего в комиссии ее заместитель Иван Ефимов, некогда главный консультант председателя комиссии ЗакСа по промышленности Алексея Макарова. Макаров представлял "Единую Россию" на выборах в ЗакС по округу № 20, за который ТИК № 27 и отвечала.

Общаясь с представителями петербургского избиркома, Памфилова публично заявила, что в нем есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений. Разговор зашел и об инциденте с кандидатом в депутаты ЗакСа от "Яблока" Никитой Сорокиной, которого ночью силой вытолкали с избирательного участка в Невском районе. Он заявил, что остался на участке, потому что там пропали бюллетени. О ситуации Памфиловой скупо доложила глава Горизбиркома Наталья Чечина. Позже ее коллега Юрий Кузьмин на брифинге в медиацентре более откровенно заявил, что кандидат пытался "вызвать какой-то хайп". Нарушений в действиях комиссии не нашли, а в отношении самого Сорокина составили протокол о неподчинении законному требованию полицейского (19.3 КоАП).

Во второй половине дня членов участковых комиссий начали массово отстранять от работы через суд - иски подавали их коллеги. Всего УИКи подали 23 заявления во Фрунзенском, Центральном, Кировском, Приморском и Петроградском районах, следует из данных объединенной пресс-службы судов Петербурга. По ее же информации, отстранили от работы 14 человек.

"Наблюдатели Петербурга" сообщили, что аналогичные иски подали в Выборгском районе. Объединенная пресс-служба об этом не сообщила, на сайте районного суда тоже нет информации о заявлениях.

Тех, кого не отстранили от работы с помощью судов, с участков убрали с помощью полиции. После окончания голосования стали появляться сообщения о задержании членов комиссий с правом совещательного голоса на избирательных участках. Всего в отделы отправились более 20 человек. Практически никому не сообщали о причинах: члены УИК вызывали полицию, просили правоохранителей удалить с участка тех или иных людей, а те так и поступали.

- Задержали по заявлению от председателя. Сказали, что с этим заявлением мы будем ознакомлены позже. Больше нам ничего не говорят, - рассказала ЗАКС.Ру член УИК №1639 Евгения Туктамышева.

Ее вместе с еще четырьмя коллегами доставили в 18-й отдел полиции. Туда же привезли еще шестерых членов других избиркомов - в том числе члена ТИК №18 Сергея Владимирова, писала его коллега и не состоявшаяся кандидат в депутаты Ирина Фатьянова. По ее же данным, в 35-й отдел полиции доставили людей из пяти других УИКов. Через пару часов членов избиркомов начали отпускать из отделов без составления протоколов.

Вместо членов комиссий от оппозиционных кандидатов, на участках остались молодые люди крепкого и спортивного телосложения, которые стекались на УИК уже к концу волеизъявления граждан. Сообщения о "молодчиках" поступали с разных районов города: Петроградского, Московского, Красносельского и других.

В частности, член УИК №1088 Александр Пантелеев рассказал ЗАКС.Ру, что на его участок пришли шесть "очень больших" мужчин. Официально они записаны как наблюдатели, уточнил Пантелеев. По его словам, мужчины мешают ему снимать подсчет голосов и не дают пройти.

- Зажимают между двух людей. Толкают: в стену, в других людей - куда угодно. Как только достаю телефон, смотрят в экран и читают переписки. Подошел к полицейскому за помощью, сказал, что мне мешают стоять. Он ответил: "Не стойте. Присядьте", - сообщил член комиссии.

Аналогичным образом "наблюдают" за подсчетом голосов крепкие мужчины: встают стеной у стола и морально давят на "коллег".

текст: Сергей Еремеев, София Саттарова / фото: Константин Леньков