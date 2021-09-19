Член СПбИК об инциденте с кандидатом Сорокиным: Это попытка вызвать хайп

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявил, что кандидат в депутаты Законодательного собрания по 9-му округу Никита Сорокин ("Яблоко"), которого полицейские с применением силы накануне ночью вывели с избирательного участка, хотел добиться огласки и "вызвать какой-то хайп".

– Ситуация достаточно широко тиражируется, хотя мы не видим там какого-либо серьезного повода, – заявил представитель Горизбиркома 19 сентября.

По его словам, с избирательного участка № 1459 поступила жалоба о "ненадлежащем хранении избирательной документации". Напомним, Сорокин сообщал ЗАКС.Ру, что на этом УИК якобы могли пропасть около 300 неиспользованных бюллетеней. Кузьмин рассказал, что глава УИК №1459 заявила, что "никаких там проблем нет". Затем на избирательный участок прибыл Сорокин и полицейские, которые вызвали и главу участковой комиссии.

– Когда председатель прибыла, там был кандидат, он вел себя вызывающе. Мы можем констатировать, что у данного кандидата и раньше были проблемы с законом. Эта информация открыта, – рассказал Кузьмин.

По его мнению, требования Сорокина о проверке сохранности бюллетеней были незаконными. Действия полицейских, применивших к кандидату грубую силу, Кузьмин комментировать отказался:

– Действия полиции мы не комментируем. Я думаю, что правоохранительные органы дадут этому оценку самостоятельно, насколько эти действия были правомерны.

При этом поведение Никиты Сорокина и его сторонников представитель Горизбиркома без оценки не оставил.

– На наш взгляд, это в первую очередь попытка вызвать какой-то хайп, придать какую-то огромную огласку. Мы видели на видео, как его коллеги снимают из окна, ту нецензурную брань. Это кандидата еще никто не бьет, а там начинаются крики, что его избивают, – заявил Юрий Кузьмин.

Напомним, после стычки с полицией Никита Сорокин отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать возможные полученные ушибы. Сорокин является инвалидом второй группы. После инцидента он жаловался, что ему тяжело дышать и у него болят руки.