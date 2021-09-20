В Калининском районе на нескольких участках заявили об изменении результатов голосов по ЗакСу

Сразу о нескольких случаях претензий к заполнению увеличенных форм и первых экземпляров протоколов в ночь после выборов на избирательных участках Калининского района Петербурга стало известно ЗАКС.Ру.

В штабе действующего депутата ЗакСа Михаила Амосова, который переизбирается в ЗакС по округу № 6 заявили, что УИК № 572 запротоколировал 523 голоса за единоросса Дмитрия Васильева и 150 голосов за их кандидата, хотя в реальности со счетом 395-132 победил Амосов.

- Всё было нормально, подсчитывали бюллетени, - рассказал ЗАКС.Ру член УИК № 572 Владимир Силантьев. - Комиссия предложила посчитать заксовский одномандатный округ последним, думали, что все расслабились. Три протокола были правильными, а последний… На столах лежат стопки: за Амосова - порядка 300 голосов, за Васильева - примерно 130. Эти цифры были озвучены, а в увеличенную форму протокола внесли совершенно другие цифры и он поехал в территориальную избирательную комиссию.

Амосов. подготовил жалобу в ТИК № 39. По словам Силантьева, она была отклонена. Новую жалобу, уже в Горизбирком и ЦИК, написало руководство петербургских справедливороссов.

Похожая история в ночь на 20 сентября случилась и на участке № 490. Там голосовали за кандидатов в депутаты ЗакСа по соседнему округу № 14. Только на этот раз очевидцы уверяли, что якобы голосов стало меньше у кандидата "Единой России" Галины Назаровой и у представителя КПРФ Алексея Зинчука, а увеличились они у представителя "Новых людей" Сергей Шукшина. В распоряжении ЗАКС.Ру есть видео с участка - члены комиссии вместе с бюллетенями и другой документацией в сопровождении молодых людей, выполнявших, судя по всему, функции грузчиков и секьюрити, покинули школу через черный ход в спортзале. Один из ЧПСГ просил их остановиться и повторял, что протокол якобы был "сфальсифицирован".

Член УИК № 490 с правом решающего голоса, попросивший не называть его фамилию, рассказал, что заксовский протокол на этом участке тоже делали в последнюю очередь. При этом, по его словам, увеличенную форму вообще не изготовили, а в копиях протокола были указаны не те цифры, которые изначально озвучили при подсчете.

Судя по информации Зинчука, подобные ситуации могли возникнуть также на участках №№ 501 и 502. Кандидат намерен в ближайшее время собрать всю информацию с УИК округа № 14 и подготовить жалобу в Центризбирком.