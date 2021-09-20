В Белоруссии россиянку отправили в колонию за критический твит о Лукашенко

Активность в соцсетях для россиянки Ирины Викхольм, проживающей в Белоруссии и не во всем согласной с внутренней и внешней политикой президента Александра Лукашенко, обернулась реальным сроком заключения, о чем сообщил "Белсат". Достаточным основанием для отправления в колонию на полтора года стал лаконичный твит, не содержащий оскорблений и обсценной лексики. Сообщение было посвящено скандальной посадке самолета, летевшего из Греции в Прибалтику, на котором находились оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, впоследствии арестованные.

"Очередное преступление Лукашенко. Акт государственного авиапиратства", - написала Викхольм в Twitter в мае.

Известно, что в ходе процесса от адвоката женщина отказалась.

Самолет принудительно посадили в Минске 23 мая под предлогом якобы заложенной на борту бомбы. Сообщение о террористической угрозе было заведомо ложным. Под давлением силовиков арестованный Протасевич резко переменил свою публичную политическую позицию и стал активно поддерживать белорусского президента в его репрессивных начинаниях.

Напомним, что шестое подряд переизбрание Лукашенко не признают в Евросоюзе и не признает США. Летом и осенью 2020 года против тотальных фальсификаций на выборах протестовали на улицах белорусских городов сотни тысяч демонстрантов, но протесты удалось подавить силой. Режим Лукашенко поддерживается Российской Федерацией - и морально, и финансово.