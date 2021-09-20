ЦИК обработал 99% бюллетеней на выборах в Госдуму: ЕР не добирает до 50% голосов

Центральная избирательная комиссия РФ известила об обработке 99% бюллетеней избирателей на выборах в Государственную думу, информирует РИА "Новости".

В лидерах по-прежнему "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов, за ней расположились КПРФ (19%), ЛДПР (7,49%), "Справедливая Россия - За правду" (7,42%), "Новые Люди" (5,35%).

Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения порог в 5% голосов.

Ранее в Горизбиркоме Петербурга сообщили о предварительных итогах голосования по выбрам в Заксобрание.