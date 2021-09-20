           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:51

Памфилова предрекла возбуждение уголовного дела из-за нарушений как минимум на одном УИКе в Петербурге

фото ЗакС политика Памфилова предрекла возбуждение уголовного дела из-за нарушений как минимум на одном УИКе в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, продолжающая оставаться недовольной работой петербургских избиркомов, констатировала, что в ходе трехдневного голосования в городе в очередной раз были зафиксированы грубые нарушения, которые не должны остаться без правовых последствий.

"По отмене выборов... Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит. Точно ночью занимались несколько участков. На одном точно придется возбуждать — минимум на одном, а то, может, на двух — уголовное дело", – рассудила чиновница.

Отмены результатов выборов, по ее актуальным подсчетам, заслуживают 6-7 избирательных участков, на которых были замечены различные подтасовки.

В последний день трехдневного голосования, оценивая ситуацию в Петербурге, Памфилова употребила применительно к некоторым не названным по именам членам СПбИК устойчивое словосочетание "пятая колонна".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru