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Выборы 2021

Новости 13:17

Швец уверен, что голоса за него переписали в пользу Егоровой

фото ЗакС политика Швец уверен, что голоса за него переписали в пользу Егоровой

Лидер петербургского отделения Партии Роста Павел Швец опубликовал пост, в котором выразил свое категорическое несогласие с результатами выборов в ЗакС по округу № 22, в котором ему противостояла единоросс Любовь Егорова. По словам политика, "у купчинцев украли выборы".

Один из приведенных Швецом аргументов - опрос, осуществленный около избирательных участков на его территории. По данным опроса, Егорова заняла только третье место, пропустив вперед и Швеца, и коммуниста Ивана Гудина. Однако, констатирует мундеп, законодательство о выборах в последние годы меняли не просто так.

"Трехдневное голосование сделало то, для чего и было придумано, - полностью перевернуло результаты голосования в воскресенье. При вскрытии сейф-пакетов (тех, кто голосовал в пятницу и субботу) там оказывались бюллетени с голосами почти что только за Любовь Егорову", - пишет он в Facebook.

Результаты голосования во Фрунзенском районе по партийным спискам неприятно удивляют кандидата не в меньшей степени.

"Рейтинг партии ЛДПР в 22 округе оказался в 3 раза больше, чем в среднем по городу (аж 23,5%). Как же так?! Неужели так велика в Купчино поддержка сына Любови Егоровой Виктора Сысоева?!" - задается автор поста риторическим вопросом.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова призвала региональные избиркомы отложить официальное объявление результатов голосования до пятницы, сославшись на вынужденную необходимость рассмотреть все жалобы.


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Егорова Любовь Ивановна 
Сысоев Виктор Игоревич 
Швец Павел Евгеньевич 

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