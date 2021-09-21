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Выборы 2021

Новости 13:19

Амосов рассказал о намеке главы Калининского района на отказ от мандата по округу

фото ЗакС политика Амосов рассказал о намеке главы Калининского района на отказ от мандата по округу

Депутат Законодательного собрания Петербурга и кандидат в новый состав парламента по округу № 6 (Калининский район) от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что утром 21 сентября у него состоялся телефонный разговор с главой Калининского района Василием Пониделко. Тот якобы коснулся вопроса об итогах выборов и возможности Амосова отказаться от прохождения в ЗакС по округу, рассказал депутат.

- Разговор такого типа был, но он был не очень, так сказать, глубоким. Я сказал, что это просто противоречит моим взглядам, на этом все и закончилось. <...> Любые разговоры про то, что "Давайте вы пройдете по партийным спискам, а мы тут уж кого-то там своего пропихнем по одномандатному округу" - ну как? Если люди проголосовали по-другому, значит это надо утверждать, - заявил Амосов.

Он подчеркнул, что желает выстраивать рабочие отношения с администрацией Калининского района. Амосов отметил, что по-прежнему надеется на конструктивное сотрудничество. 

Политик считает, что одержит победу по округу № 6. По его словам, в ГАС "Выборы" не введены данные только по одному избирательному участку, и они уже ничего не изменят. Сейчас у Амосова 17 337 голосов, его ближайший соперник - кандидат от "Единой России" Дмитрий Васильев - набрал 16 225 голосов. 

Лидер "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина сообщила о том, что якобы по территории Амосова могли ночью поменять бюллетени. Депутат заявил, что не слышал о подобном. 

- Если есть такие сведения, то тем более пугает. Потому что, я думаю, что схема такая: условно кандидат Абрамов или кандидат Васильев подают заявление о том, что все надо пересчитать, и тут вдруг выясняется, что там другие бюллетени. Может быть такое? Теоретически: да, - прокомментировал Амосов.

Напомним, в округ № 6 входят муниципалитеты "Академический", "Северный" и частично "Гражданка" и "Пискаревка". В шестом созыве ЗакСа депутатом от этой территории был единоросс Анатолий Дроздов. На новые выборы он не пошел.

София Саттарова


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