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Выборы 2021

Новости 13:34

Вишневский заявил об "украденной" победе

фото ЗакС политика Вишневский заявил об "украденной" победе

Заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский уверен, что выиграл выборы в ЗакС и Госдуму, но может оказаться лишь вторым.

"При помощи фальсификаций на пяти участках, где написаны фальшивые и явно аномальные результаты, эту победу цинично воруют", - написал "яблочник" в соцсетях об итогах голосования по одномандатному округу № 2 Заксобрания.

Территориальная избирательная комиссия № 30 должна утвердить итоги выборов по этому округу 21 сентября в 14:00. Согласно данным ГАС "Выборы" на 13:30, Вишневский занимает второе место с 10 869 голосами. Первым идет кандидат от "Единой России", председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, у которого 11 961 голос.

Отметим, что Алексей Шмелев и Виктор Быков, которые перед выборами сменили имена и фамилии на Борисов Вишневских, в сумме получили 1087 голосов. 

Вишневский уверен, что одержал победу и на выборах в Госдуму, где он представлял "Яблоко" по округу № 216, объединяющем четыре центральных района Петербурга. Там, согласно официальным данным, он тоже остался вторым, после члена "Единой России" вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева.

"Другая украденная победа - в округе 216  в Государственную думу, где я также уверен, что выиграл. Практически везде, где считали честно, я опережал единоросса Соловьева. А затем в ход пустили традиционные "инструменты" - голосование военных (на участках без видеонаблюдения), ночная подмена бюллетеней в сейф-пакетах  и "рисовка" результатов на участках, где были проблемы с наблюдателями", - написал Вишневский.

В состав регионального ЗакСа Вишневский все равно проходит по партийному списку. У "Яблока" предварительно 9,17% голосов избирателей, что дает партии право рассчитывать на два мандата. Политик отметил, что готовится оспаривать результаты выборов по округам в судах. 


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