Максим Шевченко: Мандаты депутатов опять разошлись по карманам богатеев

Лидер Российской партии за свободу и справедливость (РПСС) Максим Шевченко выразил недоверие официальным результатам думских и региональных выборов, проходивших с 17 по 19 сентября. В своем новом тексте публицист утверждает, что и ему, и огромному числу россиян хорошо понятно, что итоги выборов были подтасованы, будучи в некоторых случаях "купленными за большие деньги", а в других случаях - отданными за лояльность кандидатов правящей верхушке.

"Поверить, что разоренная и брошенная в разгар эпидемии ковида на произвол судьбы Россия проголосовала вновь за коллективную партию власти, несущую прямую ответственность за коррупцию, грабеж народа и уничтожения систем образования и здравоохранения, просто невозможно", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам левого политика, он и его соратники использовали по максимуму предоставленные им возможности избирательной кампании.

"Нам предстоит долгая и тщательная работа. Мы должны вернуть нашу Родину народу, вырвать ее из мерзких лап жуликов и воров. Их угнетение кончается там, где начинается наше сопротивление", - заключает автор.

Отметим, что, вопреки прогнозам и надеждам Шевченко, представители его партии не попали в Госдуму и петербургский ЗакС ни по списку, ни в качестве одномандатников. Их, в частности, не поддержал проект команды Алексея Навального "Умное голосование", несмотря на то, что в ходе кампании Шевченко позволял себе речи на федеральных каналах в поддержку политзаключенных и Навального в том числе.