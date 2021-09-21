Политолог Орешкин: Эти выборы нанесли по харизме Путина большой удар

Независимый политолог Дмитрий Орешкин дал оценку прошедшему в три дня голосованию на выборах в Госдуму. Несмотря на сохранение "Единой Россией" конституционного большинства, он заметил имиджевые потери как для партии власти, так и для президента Владимира Путина, случившиеся в течение кампании. По мнению Орешкина, слишком заметным стал контраст между максимальной мобизизацией административного ресурса и результатом - более скромным, чем прежде.

"Путин пытался поделиться своей харизмой с "Единой Россией", встречался с ней на съездах, хлопал по плечу, говорил, как много она сделала для народа, и на самом деле не сработало. Потому что, если говорить про реальные результаты (мы сейчас не обсуждаем, сколько приписано, мы обсуждаем официальные данные ЦИК), на прошлых выборах а ЕР проголосовало 28,5 млн человек, а на этих - 28 млн", - рассудил эксперт в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Также, по оценке политолога, популярности ЕдРу и красоты ее победе не добавили "гуляющие" по соцсетям свидетельства разного рода фальсификаций.

"Конечно, ЕР полностью запачкалась, и вместе с ней Владимир Владимирович. Я за этим вижу то, что обостряется голод на европейский стандарт, обусловленный доверием, уважением к политической системе, и, соответственно, иссякает достаточно слепая вера в то, что этот человек правильный и поэтому мы его поддерживаем, поэтому он сильный и ему благоприятствуют боги", - заключил Орешкин.

Напомним, что по итогам подсчета голосов на выборах в Госдуму "Единая Россия" получила 49,82% голосов по спискам. С учетом голосования по округам единороссы получили в новом созыве федерального парламента 324 из 450 мандатов.