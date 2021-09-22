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Пригожин открестился от причастности к нападению на Вишневского: в участнике стычки опознали кандидата в Госдуму

фото ЗакС политика Пригожин открестился от причастности к нападению на Вишневского: в участнике стычки опознали кандидата в Госдуму

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого считают приближенным к Кремлю, заявил, что не имеет отношения к инциденту с участием депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Одним из нападавших, предположительно, является кандидат в Госдуму от Российской партии пенсионеров Максим Гоголин, писала "Фонтанка".

"Что касается господина Гоголина в различных кружках по интересам, так мало ли мошенников записываются на курсы кройки и шитья. Это не значит, что шить надо переставать. <…> С господином Гоголиным никто из людей, знакомых Евгению Викторовичу, не сотрудничал и не общался", – поделились в пресс-службе пригожинского "Конкорда".

В компании попросили отдельно уточнить, что ни бизнесмен, ни руководимая им медиа-группа "Патриот" не имеют никакого отношения к выборам в Госдуму и петербургский ЗакС.

СМИ сообщали, что ранее Гоголин принимал участие в "Школе молодого политика" (ШМП). Это совместный проект Смольного и политтехнологов, которых якобы мог финансировать Пригожин.

Добавим, что в ЗакС баллотировался политтехнолог Максим Шугалей, которого также считают близким к Пригожину.

На Вишневского напали 20 сентября на выходе из администрации Центрального района: пятеро крепких молодых людей обступили "яблочника" и начали в агрессивной манере интересоваться у него, в числе прочего, сколько ему платит некая "пятая колонна". Хотя физически парламентарий от действий мужчин не пострадал, заявление в полицию он всё же подал.


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