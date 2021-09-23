"Отвлекали, изматывали людей": Памфилова обвинила отдельных членов избиркомов в провокациях на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 23 сентября заявила, что процесс голосования на парламентских выборах осложняли некоторые члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса (ЧПСГ).

– Многие из них вместо того, чтобы содействовать эффективной работе комиссии — видимо, у них задача другая стояла — пытались дезорганизовывать, то есть просто изводили комиссии разного рода придирками. Отвлекали, мотали, изматывали людей, чтоб человек вышел из себя, ошибился. На этом схватить, сфотографировать, выложить скорее, чтобы показать, какой я герой. Этому подверглись все члены комиссий из всех партий, – заявила председатель ЦИК.

Памфилова также заметила, что такие люди, чувствуя себя хозяевами, доводили "до белого каления" и некоторых избирателей. При этом председатель Центризбиркома намекнула на связь подобных ЧПСГ и прочих граждан, заявлявших о массовых вбросах на выборах, с заграницей.

– Кстати, в Канаде недавно выборы проходили, – рассказала Памфилова. – Что происходит на участках, никто не видит. Фото- и видеосъемка на участках строго запрещена. Нарушителю грозит штраф в 5 тысяч долларов. Правда, аккредитованные СМИ могут немного поснимать сквозь дверной проем, если руководитель участка разрешит. Поэтому, когда со всех сторон сейчас льется антироссийская истерия по поводу массовых вбросов… Оглянитесь на своих хозяев, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают.

Напомним, 17-19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. В Петербурге также выбирали депутатов регионального Законодательного собрания. "Наблюдатели Петербурга" накануне заявили, что получили 1470 сообщений о вероятных нарушениях.