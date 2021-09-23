Губернатор Новгородской области Никитин решил отказаться от мандата депутата Госдумы

Руководитель Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял на выборах в Государственную думу список "Единой России" по территориальной группе № 41, решил отказаться от мандата федерального депутата.

"Андрей Сергеевич продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", – отчитался у себя в Telegram-канале начальник управления информационной политики администрации новгородского губернатора Николай Шестаков.

Вторым по списку идёт глава Вологодской области Олег Кувшинников. В состав объединённой группы входят также член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, член Общественной палаты РФ, гендиректор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко и заместитель генерального директора ЗАО "Вологодский хлебокомбинат" Сергей Николаев.

В Новгородской области правящая партия набрала в свою поддержку 64 509 голосов (32,51%), в Вологодской области — 144 502 голоса (34,31%).

Ранее от думского мандата отказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.