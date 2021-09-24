СК возбудил дело из-за крушения вертолета Ка-27 в Камчатском крае

Военно-следственный отдел СК по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело из-за крушения вертолета Ка-27, сообщили в ВСУ СК по тихоокеанскому флоту. Дело возбудили по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

23 сентября вертоле Ка-27 выполнял полет в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части в Камчатском крае. Примерно через 40 минут полета связь с экипажем прервалась. Спустя шесть часов поиска обломки вертолета обнаружили на южном горы Острая вблизи села Сосновка.

На борту находились пять человек. По предварительным данным, никто не выжил, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Пока следователи прокладывают путь к месту крушения вертолета с помощью альпинистского снаряжения.

Это уже, по крайней мере, шестое крушение воздушного судна в России за последние пару месяцев. 22 сентября в районе Хабаровска разбился Ан-26. 12 сентября под Иркутском рухнул самолет L-410. В апреле разбились бомбардировщик Су-24 под Пермью, экспериментальный Ил-112В в Подмосковье, вертолет Ми-8 на Камчатке.