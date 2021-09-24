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Турчак констатировал существенное омоложение фракции единороссов в Госдуме

фото ЗакС политика Турчак констатировал существенное омоложение фракции единороссов в Госдуме

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проанализировал представительство своих однопартийцев в новом созыве Государственной думы. По его оценкам, огромная фракция обновилась примерно наполовину, что сказалось и на среднем возрасте депутатов.

"Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет", - приводит слова Турчака партийная пресс-служба.

Напомним, что единороссы вновь взяли конституционное большинство в федеральном парламенте (324 из 450 мандатов). По списку они набрали только 49,82% голосов. Характерно, что четверо из пяти "паровозов" общефедерального списка ЕР решили отказаться от мандатов. Ожидается, что первое пленарное заседание депутатов VIII созыва пройдет 14 октября.


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