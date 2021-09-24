В Москве в преддверии схода левых сил задержали Удальцова, ему грозит арест

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова задержали в Москве из-за его поста в социальных сетях, в котором он проинформировал читателей своей страницы о готовящейся акции протеста против результатов выборов в Госдуму. Политик пишет, что по "митинговой" статье 20.2 КоАП ему с его биографией, скорее всего, грозит неизбежный административный арест.

Удальцов уверен, что из-за предполагаемых подтасовок в ходе электронного голосования его супруга Анастасия, побеждавшая по одномандатному округу кандидата от власти Галину Хованскую, в последний момент упустила первое место.

Ранее организаторов будущих протестов в столице с профилактической беседой обошли полицейские, напомнив об ответственности за несанкционированные демонстрации.

Отметим, что Удальцов, пробывший в колонии 4,5 года по делу об организации массовых беспорядках в 2012 году на Болотной площади, продолжает страдать от ограничений, наложенных на него испытательным сроком и сопряженным с ним административным надзором. Политику, в частности, по-прежнему нельзя появляться на митингах.